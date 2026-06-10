Il club di Barcellona ha ufficializzato il riscatto di Hamza Abdelkarim dall’Al Ahly dopo sei mesi di prestito. Il giocatore egiziano, arrivato in estate, ha firmato un contratto con il club catalano. La cessione è stata confermata dopo un periodo di prova e valutazioni sul campo. Abdelkarim si è trasferito in blaugrana a titolo definitivo, lasciando l’Al Ahly.

Barcellona, definito il riscatto del talento egiziano Hamza Abdelkarim dall’Al Ahly dopo 6 mesi in blaugrana. Il calciomercato del Barcellona non si ferma ai grandi nomi per la prima squadra, ma continua a lavorare incessantemente con lo sguardo rivolto al futuro e alla cosiddetta linea verde. La dirigenza catalana ha infatti deciso di rompere gli indugi e di attivare ufficialmente la clausola di opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Hamza Abdelkarim, giovanissimo e cristallino talento egiziano che si è messo in grande mostra nell’ultimo periodo in Spagna. Lo riporta Fabrizio Romano. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Le cifre dell’affare: i dettagli dell’accordo con l’Al Ahly. Il giocatore nordafricano era approdato in terra iberica in prestito dal prestigioso club egiziano dell’ Al Ahly. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barcellona, riscattato il talento egiziano Hamza Abdelkarim dall’Al Ahly. Ha stregato tutti dopo 6 mesi!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dreams of Camp Nou – Hamza Abdelkarim Pushes for Barcelona Move Amid Al Ahly Standoff

Notizie e thread social correlati

Mercato Napoli, Manna punta il talento che ha stregato l’Europa: duello con il MilanIl Napoli sta valutando l’acquisto di Can Uzun, trequartista dell’Eintracht Francoforte, inserendolo nella lista di rinforzi estivi.

Napoli, Alisson Santos sarà riscattato. Il brasiliano ha convinto tuttiIl club di Napoli ha deciso di riscattare il giocatore brasiliano Alisson Santos, confermando così il suo interesse nel mantenerlo in rosa.