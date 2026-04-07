Il club di Napoli ha deciso di riscattare il giocatore brasiliano Alisson Santos, confermando così il suo interesse nel mantenerlo in rosa. La società ha comunicato ufficialmente la volontà di esercitare l’opzione di riscatto che era stata prevista al momento dell’acquisto. La decisione arriva dopo che Santos ha mostrato buone prestazioni durante la stagione, convincendo gli addetti ai lavori. La formula del trasferimento sarà formalizzata a breve.

La società partenopea aveva investito con convinzione sul giovane talento sudamericano, e i risultati stanno confermando la bontà della scelta. Dopo un iniziale periodo di adattamento, Santos ha saputo imporsi grazie a prestazioni di alto livello, mettendo in mostra qualità tecniche, velocità e grande incisività sulla fascia. Il brasiliano ha conquistato la fiducia dell’allenatore Antonio Conte, dello staff tecnico e dell’intero ambiente. Proprio per questo motivo, il Napoli ha deciso di procedere con l’acquisto a titolo definitivo, versando circa 15 milioni di euro nelle casse del club portoghese. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, Alisson Santos sarà riscattato. Il brasiliano ha convinto tutti

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NAPOLI, ecco ALISSON SANTOS: il BRASILIANO è ARRIVATO in ITALIA

Temi più discussi: Alisson Santos ha convinto, sarà riscattato dal Napoli; Dal Portogallo – Il Napoli ha deciso, pronto il riscatto per Alisson Santos; Alisson santos ammiro molto kvara ma sara il campo a dire se siamo simili il mio modello neymar; Sky Sport – Il Napoli ha deciso di riscattare Alisson Santos.

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Impatto devastante per Alisson Santos contro il Milan, il suo ingresso cambia la partita: che voto date alla sua prestazione - facebook.com facebook

Napoli plan since March has not changed: the intention is to trigger €15.5m buy option clause to sign Alisson Santos. Permanent deal seen as guarantee with player’s camp informed, Alisson very happy and Sporting CP to get the money in June. yout x.com