Il Napoli sta valutando l’acquisto di Can Uzun, trequartista dell’Eintracht Francoforte, inserendolo nella lista di rinforzi estivi. La società segue il giocatore, considerato un talento che ha attirato l’attenzione in Europa, e avrebbe avviato contatti per un possibile trasferimento. La trattativa potrebbe portare a un duello con il Milan, che ha mostrato interesse per lo stesso calciatore.

Can Uzun finisce nella lista estiva del Napoli: il trequartista dell’Eintracht Francoforte è monitorato da Giovanni Manna per rinforzare l’attacco azzurro. Uzun: la pista turca che divide il mercato europeo. Come rivela BILD, il Napoli ha acceso i riflettori su Can Uzun, classe 2005. Il giocatore con passaporto tedesco opera da trequartista nel club tedesco e rappresenta un profilo giovane su cui costruire il progetto offensivo della prossima stagione. Non è l’unico club interessato: Milan, Galatasaray e diverse squadre di Premier League seguono con attenzione l’evoluzione della situazione. Can Uzun, attaccante dell’Eintracht Francoforte nel mirino del Napoli per il mercato estivo Uzun e la concorrenza: quale sarà il valore di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna punta il talento che ha stregato l’Europa: duello con il Milan

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