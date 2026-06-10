Barcellona rinuncia a Rashford Sancho lascia lo United | il mercato italiano fiuta le opportunità
Il Barcellona ha deciso di non esercitare il riscatto su Rashford, mentre il Manchester United ha ufficialmente lasciato andare Sancho. Queste mosse aprono possibilità di trasferimento per club italiani, interessati a ingaggiare i giocatori. Nessun dettaglio sui termini economici o sui tempi, ma le decisioni influenzano il mercato in Italia. Le trattative tra i club coinvolti non sono state rese pubbliche.
Rashford non viene riscattato dal Barcellona, il Manchester United saluta Sancho: doppia occasione per la Serie A. Due storie diverse, ma sorprendentemente parallele. Jadon Sancho e Marcus Rashford tornano a occupare le prime pagine del mercato estivo: uno era cercato da mezza Europa e oggi è senza squadra, l’altro sembrava aver trovato una nuova casa in Spagna prima di vedere sfumare tutto. Due percorsi che si intrecciano e che, per motivi differenti, possono riportarli nel mirino della Serie A. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Rashford, il Barça si tira indietro: ora torna allo United. Il Barcellona ha deciso di non esercitare il riscatto da 30 milioni fissato con il Manchester United, nonostante una stagione da rilancio per Rashford: 14 gol e 14 assist in 49 partite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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