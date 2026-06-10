Barcellona rinuncia a Rashford Sancho lascia lo United | il mercato italiano fiuta le opportunità

Da calcionews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Barcellona ha deciso di non esercitare il riscatto su Rashford, mentre il Manchester United ha ufficialmente lasciato andare Sancho. Queste mosse aprono possibilità di trasferimento per club italiani, interessati a ingaggiare i giocatori. Nessun dettaglio sui termini economici o sui tempi, ma le decisioni influenzano il mercato in Italia. Le trattative tra i club coinvolti non sono state rese pubbliche.

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Rashford non viene riscattato dal Barcellona, il Manchester United saluta Sancho: doppia occasione per la Serie A. Due storie diverse, ma sorprendentemente parallele. Jadon Sancho e Marcus Rashford tornano a occupare le prime pagine del mercato estivo: uno era cercato da mezza Europa e oggi è senza squadra, l’altro sembrava aver trovato una nuova casa in Spagna prima di vedere sfumare tutto. Due percorsi che si intrecciano e che, per motivi differenti, possono riportarli nel mirino della Serie A. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Rashford, il Barça si tira indietro: ora torna allo United. Il Barcellona ha deciso di non esercitare il riscatto da 30 milioni fissato con il Manchester United, nonostante una stagione da rilancio per Rashford: 14 gol e 14 assist in 49 partite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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