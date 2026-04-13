Trump contro la Chiesa cattolica | attacca Papa Leone XIV e si paragona a Gesù

Nella notte italiana, il presidente statunitense ha rivolto critiche al Papa Leone XIV, coinvolgendo anche riferimenti a Gesù. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni nel mondo religioso e politico. L’attacco si è concentrato sulla figura storica del Papa e sulla sua influenza all’interno della Chiesa cattolica. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni tra il leader americano e alcune istituzioni religiose.

“Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l’Iran abbia un’arma nucleare. Non voglio un Papa che pensi che sia terribile che l’America abbia attaccato il Venezuela, un Paese che inviava enormi quantità di droga negli Stati Uniti”, scrive Trump, aggiungendo che “la debolezza di Leone sulla criminalità e sulle armi nucleari non mi va giù”. Nelle scorse settimane, senza riferirsi direttamente a Trump, Leone XIV ha invocato la fine delle guerre e dell’uso della violenza come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, dicendo che “la guerra è tornata di moda” dopo il raid statunitense in Venezuela del 3 gennaio e ricordando...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump contro la Chiesa cattolica: attacca Papa Leone XIV e si paragona a Gesù Leone XIV conferma la linea cattolica su LGBTQ+: accoglienza sì, revisione dottrinale no. Sfide globali per la Chiesa.Roma, 12 febbraio 2026 – Il pontefice Leone XIV ha tracciato una linea chiara sulla dottrina cattolica in materia di persone LGBTQ+, ribadendo che... Papa Leone XIV condanna la minaccia di Trump contro il popolo iranianoPapa Leone XIV ha definito “inaccettabile” la recente minaccia rivolta al popolo dell’Iran da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump,...