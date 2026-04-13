Papa Leone XIV risponde a Trump | Non ho paura non voglio fare un dibattito con lui cerchiamo di finire guerra in Iran

Il conflitto tra il presidente degli Stati Uniti e il Papa Leone XIV si intensifica con una dichiarazione del pontefice che afferma di non aver paura e di non voler partecipare a un dibattito con l’ex presidente, aggiungendo che l’obiettivo è cercare di concludere le tensioni in Iran. Il confronto tra le due figure, definito senza precedenti, è iniziato con un intervento del tycoon, che ha suscitato reazioni e risposte ufficiali da parte del Vaticano.