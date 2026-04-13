Papa Leone XIV risponde a Trump | Non ho paura non voglio fare un dibattito con lui cerchiamo di finire guerra in Iran
Il conflitto tra il presidente degli Stati Uniti e il Papa Leone XIV si intensifica con una dichiarazione del pontefice che afferma di non aver paura e di non voler partecipare a un dibattito con l’ex presidente, aggiungendo che l’obiettivo è cercare di concludere le tensioni in Iran. Il confronto tra le due figure, definito senza precedenti, è iniziato con un intervento del tycoon, che ha suscitato reazioni e risposte ufficiali da parte del Vaticano.
Continuo lo scontro, definito senza precedenti, tra Trump e Papa Leone, cominciato dal tycoon, che con un post sui social aveva dimostrato tutto il proprio disappunto sull'operato del pontefice, accusandolo di essere "debole sulla criminalità e pessimo sulla pace" Papa Leone XIV risponde a Tr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Papa Leone XIV: "Non ho paura di Trump, non ho intenzione di dibattere con lui. Io parlo del Vangelo"
"Non ho paura di lui. Sono uomo di pace". Papa Leone risponde a Trump"Non ho paura dell'amministrazione Trump", "parlo del Vangelo" e quindi "continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra".