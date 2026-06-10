La banda del buco è attiva da diversi anni e si sospetta che abbia realizzato numerosi furti con scasso in gioiellerie e negozi di alta gamma. I colpi più noti sono stati commessi attraverso tunnel sotterranei scavati sotto i locali, che permettevano di penetrare nelle strutture senza essere visti. Le operazioni criminali hanno coinvolto il furto di oggetti di valore venduti a prezzi elevati sul mercato nero. Le indagini stanno cercando di verificare se si tratti di una vera organizzazione o di singoli gruppi operanti in modo autonomo.

Un "mestiere" tramandato di generazione in generazione, di bocca in bocca. Per certi versi un'arte, scavare cunicoli senza che collassino ed evaporare da quegli stessi tunnel prima che le forze dell'ordine abbiano compreso cosa sia successo. La cosiddetta "banda del buco" da decenni inanella colpi su colpi a Napoli e provincia. Spesso e volentieri porta però i suoi talenti altrove, da Caserta fino a Milano. Ma chi sono i banditi della banda del buco? E come operano?, La banda del buco non è un'unica organizzazione monolitica. Al contrario è un fenomeno: si tratta infatti di un vero e proprio mestiere criminale tradizionale. Quasi una specializzazione tecnica che si è sviluppata a Napoli e provincia, in particolare nell'hinterland con una storica scuola a Giugliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Banda del buco, i tunnel venduti a peso d'oro e i grandi colpi: ecco chi sono i banditi

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