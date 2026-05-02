Banda del buco in posta ad Afragola ma i banditi fanno troppo rumore | messi in fuga dai dipendenti

Questa mattina, alcuni malviventi hanno tentato di entrare in un ufficio postale di Afragola attraverso un accesso sotterraneo. I dipendenti, accortisi della presenza dei banditi, hanno fatto scattare l’allarme e messo in fuga i sospetti. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, ma non sono stati denunciati danni o furti. La zona è stata poi controllata per verificare eventuali tracce degli aggressori.

Questa mattina, i malviventi hanno provato a entrare dal sottosuolo in un ufficio postale di Afragola, nella provincia di Napoli, ma sono stati scoperti dai dipendenti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Banda del buco ad Afragola, fanno troppo rumore e vengono scoperti Afragola, banda del buco sbuca dal pavimento delle Poste: rapinatori messi in fuga da dipendenteTentato colpo fallito per una banda di rapinatori che aveva preso di mira l’ufficio postale di Afragola, situato all’angolo con via San Giovanni. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina Banca Vomero, la banda del buco e quell’analogia con la rapina a Maradona; Ecco come operava la banda del buco ad Asti: il colpo da mezzo milione; Colpo da mezzo milione ad Asti, presa la banda del buco; Banda del buco incastrata dalle telecamere: colpo da mezzo milione, arrestati in due. Banda del buco in posta ad Afragola, ma i banditi fanno troppo rumore: messi in fuga dai dipendentiQuesta mattina, i malviventi hanno provato a entrare dal sottosuolo in un ufficio postale di Afragola, nella provincia di Napoli, ma sono stati scoperti ... fanpage.it Banda del buco in provincia di Napoli, fanno troppo rumore e vengono scopertiÈ andata male alla banda del buco. Nel mirino dei malviventi underground, la filiale delle poste di Afragola, angolo via San Giovanni. I rapinatori hanno fatto troppo rumore, ... ilmattino.it Banda del buco in provincia di Napoli, fanno troppo rumore e vengono scoperti - facebook.com facebook San Donato: c’è una banda del lusso dietro il furto da un milione di euro x.com