A Napoli continuano le operazioni di ricerca per individuare i responsabili di una rapina avvenuta ieri mattina in una filiale della banca Credit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere ArenellaVomero. La polizia sta setacciando diverse zone della città, mentre le forze dell’ordine cercano di raccogliere eventuali testimonianze e prove sul blitz della banda del buco. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sui fermati o sugli eventuali sospetti.

A Napoli proseguono senza sosta le ricerche dei rapinatori che ieri mattina hanno assaltato la filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere ArenellaVomero. Le operazioni coinvolgono anche gli elicotteri della Polizia di Stato, che nel pomeriggio e nella serata di ieri hanno sorvolato diverse zone della città, dalla zona collinare ai Quartieri Spagnoli. Ulteriori controlli sono stati già effettuati nel sottosuolo, in particolare nei canali fognari. Secondo le testimonianze delle persone presenti durante il colpo, i malviventi – almeno tre – erano armati di pistole e avevano il volto coperto da passamontagna con maschere raffiguranti attori.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina alla banca del Vomero, ricerche della banda del buco in tutta Napoli

Notizie correlate

Rapina Napoli, svaligiata la banca del Vomero: 25 ostaggi, i ladri mascherati da attori, razziate le cassette di sicurezza, la fuga dalle fogneIl terrore arriva all'improvviso e ha i corpi e i volti mascherati di tre uomini che fanno irruzione in una banca del quartiere Arenella.

Napoli, rapina al Vomero: ostaggi liberati, rapinatori ancora dentro la bancaTempo di lettura: < 1 minutoAggiornamenti sulla rapina in corso nella filiale Credit Agricole di Piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Terrore a Napoli, rapina in banca al Vomero e clienti presi in ostaggio. Ecco cosa è accaduto; Rapina in banca con ostaggi a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura; Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori con maschere di attori famosi si danno alla fuga; Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogne.

Come in un film. Rapina in banca a Napoli con 25 ostaggi e banditi in fuga passando per le fogneRapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. La banda composta presumibilmente da 5 persone aveva fatto irruzione in una filiale del Crédit Agricole al Vomero poco ... huffingtonpost.it

Napoli, rapina in banca a piazza Medaglie d'Oro: il recap della giornataIl terrore arriva all'improvviso e ha i corpi e i volti mascherati di tre uomini che fanno irruzione in una banca del quartiere Arenella. Sono da poco passate le undici di ieri mattina ... ilmattino.it

Centinaia di cassette di sicurezza sono state trovate aperte all'interno del caveau della filiale della banca Credit Agricole di Napoli dopo la rapina verificatasi giovedì in piazza Medaglie D'oro, nel quartiere Arenella. Durante il colpo 25 persone, tra clienti e impi facebook

Rapina in corso all’interno della filiale Crédit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro, a Napoli. Un gruppo di banditi si è introdotto all’interno della banca, barricandosi con degli ostaggi. x.com