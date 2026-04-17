Napoli rapina in banca con 25 ostaggi Caccia alla ‘banda del buco’

A Napoli, un gruppo di rapinatori ha fatto irruzione in una filiale bancaria al Vomero, entrando da un buco nel pavimento e svaligiando il caveau. Durante l’azione, hanno preso in ostaggio 25 persone, tenendole sotto minaccia. La polizia sta cercando di individuare e catturare i responsabili, ancora in fuga dopo il colpo. La zona è stata isolata e sono in corso le ricerche sul territorio.

Caccia all’uomo a Napoli per assicurare alla giustizia i rapinatori che hanno svaligiato un caveau di una filiale del Credit Agricole al Vomero, entrando da un buco nel pavimento e tenendo prigioniere 25 persone. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi. Caccia alla ‘banda del buco’ Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi. Caccia alla 'banda del buco' Notizie correlate Rapina alla banca del Vomero, ricerche della banda del buco in tutta NapoliA Napoli proseguono senza sosta le ricerche dei rapinatori che ieri mattina hanno assaltato la filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel... Caccia all'uomo dopo la rapina con ostaggi in banca a NapoliCaccia all’uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Crédit... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Rapina in banca a Napoli, i rilievi sull’auto forse utilizzata dai rapinatori; Il giallo della fuga dei rapinatori a Napoli, verifiche intorno alla vetrata della banca. Napoli, ultime notizie sulla rapina: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Napoli, rapina in banca con ostaggi: i carabinieri li liberano, ma i banditi fuggonoSecondo le prime informazioni, alcuni rapinatori, probabilmente armati, sarebbero barricati all’interno della struttura in Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero. I clienti e il personale della banca ... tg24.sky.it #rapina in banca a #napoli Il buco utilizzato per la fuga - facebook.com facebook