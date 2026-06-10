Bagarre alla Camera scontro sulla commissione Covid FdI | Conte abbia il coraggio di venire a riferire M5s | Onestà onestà Seduta sospesa

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Aula alla Camera si è verificato un acceso scontro tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle sulla commissione Covid. Il rappresentante di FdI ha chiesto che l'ex presidente del Consiglio venga in Parlamento a riferire, mentre i membri del M5s hanno ripetutamente chiesto trasparenza e onestà. La seduta è stata sospesa dopo le tensioni tra le forze politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bagarre in Aula alla Camera tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle. Tema dello scontro è la commissione Covid. La deputata meloniana, Alice Buonguerrieri, è tornata ad attaccare il leader M5s, Giuseppe Conte, invitandolo a dimettersi da componente della commissione per farsi ascoltare. “Non accettiamo lezioni di coraggio da chi parla di gestione pandemia in tv ma non è ancora venuto a farsi sentire”. Immediata la risposta del deputato M5s Alfonso Colucci che ha attaccato la maggioranza denunciando “ gravi illegittimità ” nello svolgimento dei lavori di commissione e bollando gli interventi del centrodestra come un “disperato tentativo di perseguire un inconsistente teorema accusatorio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

bagarre alla camera scontro sulla commissione covid fdi conte abbia il coraggio di venire a riferire m5s onest224 onest224 seduta sospesa
© Ilfattoquotidiano.it - Bagarre alla Camera, scontro sulla commissione Covid. FdI: “Conte abbia il coraggio di venire a riferire”. M5s: “Onestà, onestà”. Seduta sospesa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caos alla camera su commissione Covid: scontro FdI-M5S e seduta sospesa per alcuni minuti

Video Caos alla camera su commissione Covid: scontro FdI-M5S e seduta sospesa per alcuni minuti

Notizie e thread social correlati

Commissione Covid, bagarre in Aula: FdI deride il M5S e intona ‘Onestà onestà’In aula, un acceso scontro tra i gruppi politici si è verificato durante una seduta della Commissione Covid.

Caos alla camera su commissione Covid: scontro FdI-M5S e seduta sospesa per alcuni minutiLa seduta della commissione Covid alla Camera si è interrotta per alcuni minuti a causa di uno scontro tra i gruppi di FdI e M5S.

Temi più discussi: 'Non fate gli avvoltoi', bufera sulle parole di Salis: scontro in consiglio comunale sulla sicurezza. Il centrodestra abbandona l'aula; Sicurezza, bagarre a Tursi, Salis: Non fate gli avvoltoi e la minoranza lascia l'aula; Pimonte | Scontro in consiglio comunale, consigliere espulso dall’aula; Post di Nicco su Silvestro, bagarre in Consiglio Regionale. Lui: Io frainteso. La minoranza: Chieda scusa [VIDEO].

bagarre alla camera scontroCaos alla camera su commissione Covid: scontro FdI-M5S e seduta sospesa per alcuni minuti(LaPresse) - Scontro in Aula alla Camera tra FdI e M5S sui lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Gli italiani devono sapere come erano stati spesi i loro ... ilmattino.it

bagarre alla camera scontroCommissione Covid, bagarre in Aula alla Camera, M5s grida onestàRoma, 10 giu. (askanews) – Bagarre in aula alla Camera sulla vicenda della commissione Covid. Lo scontro nasce dopo l’intervento della deputata di Fdi Alice Buonguerrieri che critica la richieste dell ... askanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web