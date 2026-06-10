In Aula alla Camera si è verificato un acceso scontro tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle sulla commissione Covid. Il rappresentante di FdI ha chiesto che l'ex presidente del Consiglio venga in Parlamento a riferire, mentre i membri del M5s hanno ripetutamente chiesto trasparenza e onestà. La seduta è stata sospesa dopo le tensioni tra le forze politiche.

Bagarre in Aula alla Camera tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle. Tema dello scontro è la commissione Covid. La deputata meloniana, Alice Buonguerrieri, è tornata ad attaccare il leader M5s, Giuseppe Conte, invitandolo a dimettersi da componente della commissione per farsi ascoltare. “Non accettiamo lezioni di coraggio da chi parla di gestione pandemia in tv ma non è ancora venuto a farsi sentire”. Immediata la risposta del deputato M5s Alfonso Colucci che ha attaccato la maggioranza denunciando “ gravi illegittimità ” nello svolgimento dei lavori di commissione e bollando gli interventi del centrodestra come un “disperato tentativo di perseguire un inconsistente teorema accusatorio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bagarre alla Camera, scontro sulla commissione Covid. FdI: “Conte abbia il coraggio di venire a riferire”. M5s: “Onestà, onestà”. Seduta sospesa

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Caos alla camera su commissione Covid: scontro FdI-M5S e seduta sospesa per alcuni minuti

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