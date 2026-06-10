Backrooms e Obsession stanno facendo riconsiderare delle strategie a Hollywood

Da ilpost.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due film indipendenti, “Backrooms” e “Obsession”, stanno spingendo Hollywood a riconsiderare le proprie strategie di produzione. Entrambi hanno ottenuto grandi risultati al botteghino con budget contenuti, grazie a concept originali. Questo ha portato le major a riflettere sulla possibilità di puntare su progetti meno costosi e più innovativi, rispetto ai franchise costosi e consolidati che finora dominavano il mercato.

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Backrooms e Obsession, i due film horror a basso budget diretti dagli youtuber Kane Parsons e Curry Barker e usciti a distanza di un paio di settimane a maggio, hanno ottenuto risultati paragonabili a quelli di blockbuster costati centinaia di milioni di dollari. Hanno incassato quasi quanto The Mandalorian e Grogu, l’ultimo capitolo della saga di Star Wars, e molto di più di Masters of the Universe, ispirato alla celebre linea di giocattoli della Mattel e a una popolare serie animata degli anni Ottanta. Questo cambiamento ridurrebbe moltissimo il rischio d’impresa delle società di produzione. Per fare degli esempi, la produzione di The Mandalorian e Grogu è costata 165 milioni di dollari, mentre quella di Masters of the Universe 200 milioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - “Backrooms” e “Obsession” stanno facendo riconsiderare delle strategie a Hollywood
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