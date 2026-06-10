Due film indipendenti, “Backrooms” e “Obsession”, stanno spingendo Hollywood a riconsiderare le proprie strategie di produzione. Entrambi hanno ottenuto grandi risultati al botteghino con budget contenuti, grazie a concept originali. Questo ha portato le major a riflettere sulla possibilità di puntare su progetti meno costosi e più innovativi, rispetto ai franchise costosi e consolidati che finora dominavano il mercato.

Backrooms e Obsession, i due film horror a basso budget diretti dagli youtuber Kane Parsons e Curry Barker e usciti a distanza di un paio di settimane a maggio, hanno ottenuto risultati paragonabili a quelli di blockbuster costati centinaia di milioni di dollari. Hanno incassato quasi quanto The Mandalorian e Grogu, l’ultimo capitolo della saga di Star Wars, e molto di più di Masters of the Universe, ispirato alla celebre linea di giocattoli della Mattel e a una popolare serie animata degli anni Ottanta. Questo cambiamento ridurrebbe moltissimo il rischio d’impresa delle società di produzione. Per fare degli esempi, la produzione di The Mandalorian e Grogu è costata 165 milioni di dollari, mentre quella di Masters of the Universe 200 milioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - “Backrooms” e “Obsession” stanno facendo riconsiderare delle strategie a Hollywood

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’horror salva il cinema: Jason Blum e James Wan celebrano i record storici di Obsession e BackroomsDue film horror hanno stabilito nuovi record al botteghino negli Stati Uniti, attirando l’attenzione di produttori e registi del settore.

Leggi anche: Il successo simultaneo di Backrooms, Obsession e Scary Movie ci dice qualcosa sul futuro del cinema

Temi più discussi: Steven Spielberg applaude Backrooms e Obsession, che coi loro budget ridotti stanno cambiando le regole; Il successo simultaneo di Backrooms, Obsession e Scary Movie ci dice qualcosa sul futuro del cinema; Spielberg elogia il successo di ‘Obsession’ e ‘Backrooms’; Obsession vs Backrooms, chi sta incassando di più tra i due horror del momento?.

Backrooms e Obsession stanno facendo riconsiderare delle strategie a HollywoodSono stati successi enormi e a basso costo a partire da idee nuove, mentre i costosi franchise funzionano sempre meno ... ilpost.it

Da 'Backrooms' a 'Obsession': Perché i YouTuber stanno stravolgendo Hollywood reddit

Mi sono chiesto cos'abbiano in comune Obsession di Curry Barker e Backrooms di Kane Parsons. Il risultato è un racconto di come la Gen Z stia ridefinendo immaginari, pubblico e cinema. Per chi fosse interessato x.com

Il successo simultaneo di Backrooms, Obsession e Scary Movie ci dice qualcosa sul futuro del cinemaBackrooms, Obsession e Scary Movie hanno asfaltato il nuovo film di Star Wars, indicando un cambiamento generazionale nel pubblico e l'efficacia di certi duelli ... gqitalia.it