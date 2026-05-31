L’horror salva il cinema | Jason Blum e James Wan celebrano i record storici di Obsession e Backrooms

Da universalmovies.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due film horror hanno stabilito nuovi record al botteghino negli Stati Uniti, attirando l’attenzione di produttori e registi del settore. Obsession e Backrooms hanno registrato incassi record, contribuendo a un'impennata del genere nelle sale cinematografiche. I produttori di questi film hanno commentato i risultati, considerandoli un risultato importante per l’horror contemporaneo. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri specifici o sulle date di uscita.

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I record storici registrati al botteghino americano da Obsession e Backrooms stanno scuotendo le fondamenta di Hollywood, incassando il plauso dei due massimi esponenti dell’horror moderno. Jason Blum e James Wan, intervenuti in apertura della Produced By Conference presso gli Universal Studios (via THR), hanno paragonato l’impatto di questi giovani registi nati su YouTube a quello della leggendaria generazione di filmmaker che rivoluzionò il cinema di genere negli anni ’70. I due produttori hanno analizzato lo stato della sala cinematografica dopo la crisi legata alla pandemia. A tal proposito, Jason Blum ha dichiarato: “Dall’avvento del COVID c’è stato questo sentimento letargico attorno alla sala, ci si chiedeva se fosse ancora rilevante e se sarebbe sopravvissuta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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