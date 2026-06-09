il successo simultaneo di backrooms obsession e scary movie ci dice qualcosa sul futuro del cinema

Tre film hanno ottenuto risultati notevoli contemporaneamente. Un titolo ha superato gli 80 milioni di dollari al botteghino, diretto da un regista di vent'anni al suo debutto. Un secondo film, dal budget ridotto, ha visto crescere i propri incassi nel corso di più settimane. Questi successi coincidono e indicano una particolare dinamica nel settore cinematografico, senza che siano state fornite motivazioni o analisi sui motivi di questa tendenza.

Il debutto da oltre 80 milioni di dollari di Backrooms, diretto da un regista ventenne ed esordiente, Kane Parsons, insieme al successo a basso budget di Curry Barker, Obsession, che ha aumentato i suoi incassi un weekend dopo l'altro, è sostanzialmente senza precedenti. Mentre gli analisti del box office analizzano i dati, il più giovane regista di sempre raggiunge la vetta del box office, la prima uscita non natalizia a crescere per tre fine settimana consecutivi da quando è stato realizzato E.T.. Questo risultato è eccitante perché indica che la generazione Z va al cinema e sta anche chiarendo quali sono le sue preferenze. L'apparente cambiamento generazionale fornisce una... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Backrooms vs. Obsession: 2 Different Kinds of Fear EXPLAINED

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