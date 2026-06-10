A Parigi si tiene il secondo concerto del Festival di Musica Antica all’Aventino 2026, con esecuzioni dedicate a Bach e Telemann. L’evento si svolge nell’ambito di una rassegna dedicata al Barocco europeo, riunendo musicisti e appassionati di musica antica. La serata presenta composizioni di entrambi i compositori, con un focus sulle interpretazioni storicamente informate. La manifestazione prosegue con altri appuntamenti dedicati alla musica del XVII e XVIII secolo.

Cosa: Il concerto Bach e Telemann a Parigi, secondo appuntamento del Festival di Musica Antica all’Aventino 2026.. Dove e Quando: Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino, Roma, domenica 14 giugno 2026 alle ore 19.30.. Perché: Per compiere un affascinante viaggio immaginario nel Settecento europeo, scoprendo il dialogo tra le grandi tradizioni musicali di Francia e Germania attraverso le note dei maestri del Barocco.. L’incantevole cornice della Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino si prepara ad accogliere il secondo capitolo del Festival di Musica Antica all’Aventino 2026. Dopo il successo del concerto inaugurale dedicato ai quartetti di Franz Joseph Haydn, la manifestazione prosegue il suo raffinato itinerario sonoro. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Bach e Telemann a Parigi: il Barocco europeo rivive all’Aventino

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