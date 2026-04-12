La Belle Danse | a Forlì rivive l’arte dei passi perduti tra Barocco e Regency

C’è un fascino sottile e rigoroso che attraversa i secoli, unendo l’opulenza delle corti di Re Sole alla fluidità democratica del primo Ottocento. È questo il cuore pulsante di "La belle danse: riflessi barocchi e l'arte dei passi perduti", il nuovo progetto culturale curato dalla Società di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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