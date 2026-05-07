Viaggio tra note e versi | alla sala Sangiorgi rivive l’eredità del Barocco

Domenica 10 maggio alle 11 si terrà un evento presso la Sala Sangiorgi, in corso Garibaldi a Forlì, dedicato alla musica e alla cultura del periodo barocco. La manifestazione si intitola “Longevità del Barocco” e prevede un viaggio tra note e versi che ripercorre le caratteristiche di quell’epoca. L’appuntamento si inserisce in un programma che mira a valorizzare l’eredità artistica e musicale del periodo.

Domenica 10 maggio alle 11 presso la Sala Sangiorgi (corso Garibaldi 98, Forlì) andrà in scena “Longevità del Barocco. Radici letterarie e tardivi frutti musicali di una fertile stagione estetica”, il recital pianistico con reading poetico collegato alla mostra “Barocco. Il gran teatro delle.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Tra Romanticismo e Opera": la grande musica da camera dell'Ottocento protagonista alla sala SangiorgiPenultimo appuntamento del ciclo "I Concerti del Centenario" con “Tra Romanticismo e Opera”, che mette in dialogo la grande musica da camera... Al Teatro Sangiorgi un viaggio musicale tra Schubert e BrahmsUn raffinato viaggio nel cuore del Romanticismo è al centro del concerto ‘Dalla Fantasia al Liebeslied’, in programma giovedì 30 aprile, alle ore 19,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Robert Schumann: un viaggio tra note e parole alla Biblioteca di Comunità; Note in rosa al Museo. Un viaggio tra musica e memoria; Elisa live a Roma: un viaggio tra anima e luce; Lezioni di piano. Note in rosa al Museo. Un viaggio tra musica e memoriaL’attesa per la 12ª tappa del Giro d’Italia si fa musica e narrazione. Nell’ambito del calendario di eventi Aspettando il Giro, promosso dall’Amministrazione comunale, la città di Novi Ligure si pre ... giornale7.it Note d'arteLa rassegna musicale «Note d’Arte» torna con una nuova edizione, proponendo un percorso ricco di suggestioni sonore e interpretazioni di alto livello, capace di accompagnare il pubblico in un viaggio ... ecodibergamo.it Dopo Milano e Roma, la compagnia aerea tedesca punta sulla città lagunare, dove cresce la domanda internazionale dagli Usa e dall’Europa, per turismo e viaggio d’affari Leggi l'articolo #Condor - facebook.com facebook Un viaggio sul fronte di una delle guerre meno raccontate di questi tempi. Dove il dramma dei rifugiati cambogiani e thailandesi si confonde col vociare indistinto del turismo di massa x.com