Dal 22 al 27 giugno 2026 si svolge a Bagheria la seconda edizione del Baarìa Film Festival. La manifestazione si terrà in vari spazi della città e prevede proiezioni di film, incontri e workshop. La kermesse, dedicata al cinema, coinvolge registi, attori e addetti ai lavori. L’evento è previsto per una settimana intera, con un programma che sarà comunicato nelle prossime settimane.

II edizione Bagheria 22-27 giugno 2026 Dal 22 al 27 giugno 2026, torna il Baarìa Film Festival (BAAFF). Il primo festival italiano interamente dedicato al “cinema insulare ”, giunto alla sua seconda edizione, prosegue il suo viaggio alla scoperta di storie che hanno le isole come orizzonte narrativo: film girati o ambientati su un’isola, a partire dalla Sicilia che ospita la manifestazione. Il festival propone due Sezioni competitive internazionali, dedicate rispettivamente a lungometraggi “ Maree ” e a cortometraggi “ Approdi ”, oltre a proiezioni speciali, incontri con gli autori e masterclass. Al BAAFF le isole diventano – attraverso il cinema – un avamposto narrativo di osservazione sul contemporaneo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Baarìa Film Festival a Bagheria dal 22 al 27 giugno 2026

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