Taobuk 2026 | a Taormina torna il festival dal 18 al 22 giugno con un’edizione dedicata alla ‘fiducia’

Dal 18 al 22 giugno, Taormina ospiterà la sedicesima edizione di Taobuk, il festival internazionale dedicato ai libri e alla cultura. L'evento si svolgerà nel centro della città siciliana e quest'anno avrà come tema principale la fiducia. Si tratta di un appuntamento che ogni anno attira scrittori, intellettuali e appassionati da diversi paesi, confermando la sua posizione nel calendario culturale internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appuntamento internazionale nel cuore della Sicilia. Dal 18 al 22 giugno la città di Taormina ospiterà la sedicesima edizione di Taobuk – Taormina International Book Festival, uno degli eventi culturali più rilevanti del panorama internazionale. Saranno presenti oltre 200 protagonisti tra scrittori, filosofi, scienziati e artisti, provenienti da 30 Paesi, chiamati a confrontarsi su un tema centrale e attuale: la fiducia. Il tema: la fiducia come valore universale. L’edizione 2026 ruota attorno al concetto di fiducia, intesa come fondamento etico, motore della convivenza civile e slancio verso il futuro. Secondo la...🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Taobuk 2026: a Taormina torna il festival, dal 18 al 22 giugno, con un’edizione dedicata alla ‘fiducia’ Notizie correlate Anna Valle madrina della 72a edizione del Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugnoAnna Valle sarà la madrina della 72/a edizione del Taormina Film Festival , in programma dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca . Colleferro. Torna l’atteso Festival chitarristico “Corde di Primavera” per la sua VIII Edizione dal 14 al 22 Marzo 2026Cronache Cittadine COLLEFERRO – L’Associazione Culturale Musicale Neos Kronos – theGuitarClass. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Nicole Kidman con la figlia Sunday Rose Urban al Met Gala 2026: i look matchy matchy di paillettes. A giugno torna Taobuk, a Taormina 200 ospiti da 30 paesiDal 18 al 22 giugno 2026 si terrà la sedicesima edizione di Taobuk – Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara. Oltre 200 ospiti da 30 Paesi si riuniranno a Taormina, ... adnkronos.com Taobuk 2026 a Taormina: la fiducia al centro del festival letterarioDal 18 al 22 giugno 2026, Taormina, in Sicilia, si prepara ad accogliere il Taobuk Festival SeeSicily, uno dei principali appuntamenti letterari internazionali d'Italia. Questa edizione sarà interamen ... it.blastingnews.com