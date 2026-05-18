Premio Fosbury 2026 proclamati i vincitori durante l’Assemblea nazionale del Forum delle Associazioni Familiari

Durante l’Assemblea nazionale del Forum delle Associazioni Familiari sono stati annunciati i vincitori del Premio Fosbury 2026. La cerimonia ha visto la proclamazione delle opere ritenute meritevoli tra quelle inviate. Il presidente del Forum ha commentato brevemente le tesi premiate, senza entrare in dettagli ulteriori. La premiazione si svolge ogni anno per riconoscere contributi significativi nel campo delle tematiche familiari. La giornata si conclude con la consegna dei riconoscimenti ai rappresentanti delle tesi selezionate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui