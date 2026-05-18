Premio Fosbury 2026 proclamati i vincitori durante l’Assemblea nazionale del Forum delle Associazioni Familiari
Durante l’Assemblea nazionale del Forum delle Associazioni Familiari sono stati annunciati i vincitori del Premio Fosbury 2026. La cerimonia ha visto la proclamazione delle opere ritenute meritevoli tra quelle inviate. Il presidente del Forum ha commentato brevemente le tesi premiate, senza entrare in dettagli ulteriori. La premiazione si svolge ogni anno per riconoscere contributi significativi nel campo delle tematiche familiari. La giornata si conclude con la consegna dei riconoscimenti ai rappresentanti delle tesi selezionate.
In occasione dell’Assemblea nazionale del Forum delle Associazioni Familiari sono stati proclamati i vincitori del Premio Fosbury 2026, dedicato alle migliori tesi di laurea sul tema del protagonismo giovanile. Le tre tesi finaliste si sono distinte per l’elevato livello accademico e per la capacità di approfondire temi centrali per il ruolo delle giovani generazioni nella società contemporanea. I vincitori dell’edizione 2026 sono: Francesco Sansone dell’Università di Parma con la tesi “Lo Youth Check come strumento di valutazione generazionale delle politiche pubbliche. Dalle esperienze europee alla realtà di Parma”; Lorenzo Colombo... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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