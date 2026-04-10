Osservatorio Appennino Meridionale strategie anti spopolamento | via al tavolo sulle aree interne

L'Osservatorio Appennino Meridionale ha avviato un tavolo di confronto dedicato alle aree interne, con l’obiettivo di affrontare il problema dello spopolamento. Durante l’incontro, sono stati discussi interventi legati al turismo sostenibile e alla promozione delle risorse locali. La riunione ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e privati, che hanno analizzato possibili strategie per rilanciare i territori meno popolati.

Turismo sostenibile e valorizzazione delle eccellenze territoriali al centro del confronto promosso dall’ Osservatorio dell’Appennino Meridionale, che presso il Campus universitario di Fisciano ha ospitato il convegno di studi “Aree interne: da criticità a opportunità tra eccellenze territoriali e turismo”. L’iniziativa segna anche la nascita di un tavolo interistituzionale con l’obiettivo di definire una nuova strategia contro desertificazione e spopolamento dei territori interni. Il tema è noto, ma la novità sta nel metodo: istituzioni, università e operatori del turismo si sono confrontati per costruire un percorso condiviso di rilancio delle aree marginali, trasformando le criticità in leve di sviluppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Osservatorio dell’Appennino Meridionale a Fisciano: convegno su “Aree interne: da criticità a opportunità tra eccellenze territoriali e turismo”E' in programma il prossimo 9 aprile 2026, dalle ore 9:30 alle 14, presso l’Osservatorio dell’Appennino Meridionale del Campus universitario di... Leggi anche: Aree interne e spopolamento: volontariato come presidio Temi più discussi: Aree interne, giovedì 9 Università di Salerno; Turismo, 50 borghi campani in rete per rilanciare le aree interne; Aree interne | da criticità a opportunità Strategie per il rilancio tra turismo innovazione e sostenibilità. Aree interne, all’Osservatorio dell’Appennino Meridionale nasce il tavolo contro desertificazione e spopolamentoCome arginare la desertificazione delle aree interne e valorizzare i territori più marginali? Un tema complesso e, allo stesso tempo, di grande attualità, affrontato dal convegno di studi Aree intern ... irpinianews.it Osservatorio dell’Appennino Meridionale a Fisciano: convegno su Aree interne: da criticità a opportunità tra eccellenze territoriali e turismoE' in programma il prossimo 9 aprile 2026, dalle ore 9:30 alle 14, presso l’Osservatorio dell’Appennino Meridionale del Campus universitario di Fisciano, il convegno Aree interne: da criticità a oppo ... salernotoday.it Osservatorio dell’Appennino Meridionale, aree interne: strategie e turismo per contrastare lo spopolamento Al Campus universitario confronto tra Università, istituzioni ed esperti per trasformare le criticità in opportunità di sviluppo x.com Aree interne, da criticità a opportunità: il confronto a Fisciano Domani, 9 aprile, al Campus di Università degli Studi di Salerno a Fisciano, l’Osservatorio dell’Appennino Meridionale ospita un importante convegno dedicato al rilancio delle aree interne. D - facebook.com facebook