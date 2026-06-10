Autovelox firmato il decreto | cosa cambia per multe omologazioni e ricorsi

È stato firmato un nuovo decreto che modifica le regole sugli autovelox in Italia. Le novità riguardano le modalità di emissione delle multe, le procedure di omologazione degli apparecchi e le procedure per i ricorsi. Il provvedimento introduce nuove norme tecniche e di controllo per gli apparecchi di rilevamento della velocità. Il decreto rappresenta un aggiornamento rispetto alle norme precedenti, che risalgono a oltre trent’anni fa. Le disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

Dopo oltre trent’anni di attesa arriva un nuovo tassello normativo destinato a incidere sul sistema dei controlli della velocità in Italia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox e degli altri dispositivi utilizzati per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Il provvedimento, atteso da anni da Comuni, forze di polizia locale, prefetture, giudici di pace, avvocati e automobilisti, dovrà ora completare l’iter con la registrazione della Corte dei Conti e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Cosa prevede il nuovo decreto sugli autovelox. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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