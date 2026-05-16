Autovelox approvati ma non omologati valanga di ricorsi | Valutiamo se spegnerli
In diverse zone del paese si verifica un acceso dibattito riguardo agli autovelox approvati dal ministero, ma ancora non omologati secondo le normative vigenti. Questa situazione ha portato a un numero crescente di ricorsi presentati dagli automobilisti che contestano le multe ricevute grazie a queste apparecchiature. Le autorità stanno valutando se spegnere temporaneamente gli autovelox coinvolti, mentre prosegue il confronto tra le parti interessate sulla validità delle sanzioni e delle procedure adottate.
Si continua a parlare dell'annoso problema degli autovelox approvati dal ministero ma non omologati. Continuano ad arrivare ricorsi da parte degli automobilisti intenzionati a contestare la sanzione. Al contempo, proseguono le sentenze a favore da parte dei tribunali interpellati. È recente il caso di Trento. Un automobilista, passato attraverso la galleria di Martignano, si è poi visto recapitare una multa dopo essere stato segnalato dall'autovelox presente in quella zona. Il tribunale di Trento si è espresso a favore del cittadino, annullando la sanzione. Ma il tunnel di Martignano non è l'unico a creare problemi. Oltre all'autovelox della galleria, presente all'imbocco ovest, c'è anche l'impianto di Trento nord, per non parlare di quello di Pergine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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