In diverse zone del paese si verifica un acceso dibattito riguardo agli autovelox approvati dal ministero, ma ancora non omologati secondo le normative vigenti. Questa situazione ha portato a un numero crescente di ricorsi presentati dagli automobilisti che contestano le multe ricevute grazie a queste apparecchiature. Le autorità stanno valutando se spegnere temporaneamente gli autovelox coinvolti, mentre prosegue il confronto tra le parti interessate sulla validità delle sanzioni e delle procedure adottate.

Si continua a parlare dell'annoso problema degli autovelox approvati dal ministero ma non omologati. Continuano ad arrivare ricorsi da parte degli automobilisti intenzionati a contestare la sanzione. Al contempo, proseguono le sentenze a favore da parte dei tribunali interpellati. È recente il caso di Trento. Un automobilista, passato attraverso la galleria di Martignano, si è poi visto recapitare una multa dopo essere stato segnalato dall'autovelox presente in quella zona. Il tribunale di Trento si è espresso a favore del cittadino, annullando la sanzione. Ma il tunnel di Martignano non è l'unico a creare problemi. Oltre all'autovelox della galleria, presente all'imbocco ovest, c'è anche l'impianto di Trento nord, per non parlare di quello di Pergine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autovelox approvati ma non omologati, valanga di ricorsi: “Valutiamo se spegnerli”

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