Autovelox | via libera UE per il nuovo decreto sulle omologazioni
La Commissione europea ha approvato il nuovo decreto che riguarda le omologazioni degli autovelox. Questo decreto stabilisce le procedure per la verifica e l’approvazione dei dispositivi di controllo della velocità. Negli ultimi mesi, alcuni comuni hanno disattivato gli autovelox, ma ora il nuovo regolamento mira a uniformare le pratiche di omologazione e controllo a livello europeo. Le modifiche influenzeranno le modalità di funzionamento e di verifica degli autovelox installati nelle diverse località.
Come cambieranno i controlli dopo il nuovo decreto sulle omologazioni?. Perché alcuni comuni hanno disattivato gli autovelox negli ultimi mesi?. Quali città hanno incassato più milioni dalle multe stradali?. Come influirà la nuova norma sugli incassi dei bilanci comunali?.? In Breve Incassi 56,5 milioni euro nelle 20 città più grandi con calo 9%. Firenze incassa 20 milioni euro superando Bologna con 9,2 milioni. Roma registra riduzione entrate da 4,8 a 2,3 milioni di euro. Colle Santa Lucia genera 2 milioni di euro tra 2021 e 2025.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica positiva contrasta con le tensioni sul settore della sicurezza stradale e delle sanzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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