Autovelox | via libera UE per il nuovo decreto sulle omologazioni

Notizia in breve

La Commissione europea ha approvato il nuovo decreto che riguarda le omologazioni degli autovelox. Questo decreto stabilisce le procedure per la verifica e l’approvazione dei dispositivi di controllo della velocità. Negli ultimi mesi, alcuni comuni hanno disattivato gli autovelox, ma ora il nuovo regolamento mira a uniformare le pratiche di omologazione e controllo a livello europeo. Le modifiche influenzeranno le modalità di funzionamento e di verifica degli autovelox installati nelle diverse località.