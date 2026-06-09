Il ministro dei Trasporti ha firmato un decreto che stabilisce le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox, sia iniziali che periodiche. La misura riguarda anche le modalità di controllo e verifica degli strumenti di rilevamento della velocità. Con questa firma, si interrompono i ricorsi relativi alle multe emesse tramite autovelox, in quanto vengono definiti i criteri ufficiali di funzionamento e controllo degli apparecchi.

ROMA – Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato oggi, 9 giugno 2026, il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche degli autovelox. Un passo necessario per assicurare regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale, idonee a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire “la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti”. Il decreto pone così fine ad un lungo periodo di confusione e di polemiche su apparecchi diversi utilizzati su strade diverse. Al punto che molte sentenze hanno messo in discussione la validità delle multe effettuate da apparecchi privi di omologazione ministeriale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autovelox: firmato decreto per omologazione, stop ai ricorsi sulle multe

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