Tangenziale di Napoli | arriva il decreto per la prima Smart Road

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato un decreto che introduce la prima Smart Road sulla Tangenziale di Napoli. La nuova infrastruttura utilizza tecnologie di monitoraggio in tempo reale, come sensori e telecamere, per gestire il traffico e ridurre i rallentamenti. I sistemi analizzano i dati e regolano automaticamente la circolazione, con l’obiettivo di migliorare la fluidità del traffico e diminuire i tempi di percorrenza.

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Come cambierà concretamente la guida quotidiana sulla Tangenziale?. Quali tecnologie permetteranno di ridurre i colli di bottiglia in tempo reale?. Chi sono i partner tecnologici dietro questa trasformazione digitale?. Perché questo sistema garantisce una sicurezza superiore rispetto alle strade tradizionali?.? In Breve Sviluppata con Movyon seguendo i requisiti tecnici del Decreto Ministeriale 70 del 2018. Sottosegretario Tullio Ferrante e direttori Sergio Moschetti e Francesco Baldoni effettuano sopralluogo a Fuorigrotta. Sistema basato su sensori capillari per ottimizzare flussi e ridurre sprechi energetici. Collaborazione tra Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e polo tecnologico Movyon. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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