È stato firmato un decreto che introduce la prima Smart Road sulla Tangenziale di Napoli. La nuova infrastruttura utilizza tecnologie di monitoraggio in tempo reale, come sensori e telecamere, per gestire il traffico e ridurre i rallentamenti. I sistemi analizzano i dati e regolano automaticamente la circolazione, con l’obiettivo di migliorare la fluidità del traffico e diminuire i tempi di percorrenza.

Come cambierà concretamente la guida quotidiana sulla Tangenziale?. Quali tecnologie permetteranno di ridurre i colli di bottiglia in tempo reale?. Chi sono i partner tecnologici dietro questa trasformazione digitale?. Perché questo sistema garantisce una sicurezza superiore rispetto alle strade tradizionali?.? In Breve Sviluppata con Movyon seguendo i requisiti tecnici del Decreto Ministeriale 70 del 2018. Sottosegretario Tullio Ferrante e direttori Sergio Moschetti e Francesco Baldoni effettuano sopralluogo a Fuorigrotta. Sistema basato su sensori capillari per ottimizzare flussi e ridurre sprechi energetici. Collaborazione tra Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e polo tecnologico Movyon. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ameve.eu - Tangenziale di Napoli: arriva il decreto per la prima Smart Road

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: E' Tangenziale di Napoli la prima "Smart Road" d'Italia, cosa significa

Donna filmata di nascosto con gli smart glass: prima il video finisce sui social, poi arriva il ricattoUna donna inglese è stata filmata senza il suo consenso mentre indossava degli smartglass, gli occhiali intelligenti, da uno sconosciuto.

Temi più discussi: Autostrade: Tangenziale di Napoli certificata prima Smart Road italiana; Incidente in Tangenziale a Napoli, morto l'ingegnere Riccardo Autieri; Mit consegna a Tangenziale di Napoli certificazione come prima smart road italiana; Tre giorni di chiusure in Tangenziale: ecco dove.

La Tangenziale di Napoli è la prima Smart Road italiana - la Repubblica x.com

Napoli – Tangenziale, prima Smart Road d’ItaliaTecnologia: Il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante annuncia il riconoscimento della Tangenziale di Napoli come modello nazionale di mobilità intelligente, sicu ... cilentonotizie.it

Mit consegna a Tangenziale di Napoli certificazione come prima smart road italianaIl Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, consegna ai rappresentanti del Gruppo Autostrade per l'Italia la certificazione ufficiale che riconosce l ... ansa.it