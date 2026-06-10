L'autopsia su Gianluca Ibarra Silvera ha rivelato che la morte è avvenuta a causa di un colpo di coltello che ha provocato un taglio all’arteria femorale. L’uomo è stato colpito con 34 fendenti alle gambe durante un episodio avvenuto alla stazione di Milano Certosa. I risultati confermano che la ferita fatale si è verificata con un fendente diretto all’arteria. La scena del crimine è stata oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Gianluca Ibarra Silvera sarebbe morto a seguito di 34 coltellate, una delle quali l’ha colpito sull’arteria femorale causando una copiosa emorragia: lo stabilisce l’autopsia condotta sul corpo del 22enne ucciso presso la stazione di Milano Certosa. Per il suo omicidio sono stati arrestati due giovani, Jefferson Smit Echevarra Verano, peruviano di 19 anni, e Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni. I due farebbero parte dei Latin Kings, presunta gang di giovanissimi che da tempo avrebbe il controllo dello scalo. Cosa dice l’autopsia La notizia è riportata da Repubblica. Secondo i primi dati dall’autopsia eseguita sul corpo di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne è stato raggiunto da 34 coltellate inferte sulle gambe. Uno dei fendenti ha colpito l’arteria femorale, causando nel giovane una copiosa emorragia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Autopsia su Gianluca Ibarra Silvera, omicidio alla stazione di Milano Certosa con 34 coltellate alle gambe

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Omicidio in stazione a Milano, l'autopsia: il giovane ucciso con 34 coltellate alle gambe

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La Procura di Milano contesta anche l’aggravante della premeditazione nell’inchiesta sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte nella notte tra il 26 e il 27 maggio nei pressi della stazione. Domani sarà interrogato dal gip il 19enn x.com

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