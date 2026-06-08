La giudice per le indagini preliminari ha scritto che l’uomo ucciso alla stazione di Milano Certosa è stato gettato via con disprezzo. Secondo il provvedimento, gli aggressori hanno scelto la vittima perché considerata un “facile bersaglio” e l’hanno colpita con l’intenzione di punirla. La polizia ha confermato di aver identificato i responsabili e di averli trovati dopo aver cercato tra le persone presenti.

“Hanno cercato ed individuato la vittima”. Volevano “punirli”, hanno trovato un “ facile bersaglio “, hanno agito con “lucida e fredda determinazione” e poi si sono disfatti del cadavere con un “significativo gesto di disprezzo”, “manifestando chiaramente le conseguenze per chi si pone in atteggiamento ostile nei loro confronti”. Sono i passaggi più duri contenuti nell’ordinanza con cui la giudice per le indagini preliminari di Milano Sara Cipolla ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Jefferson Smit Echevarria Verano, il diciannovenne peruviano appartenente ai Latin Kings, accusato dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Gianluca Ibarra Silvera “facile bersaglio”, la gip sull’omicidio alla stazione di Milano Certosa: “Gettarono il corpo per disprezzo”

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