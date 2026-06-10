Aubrey Plaza e Chris Abbott hanno partecipato insieme ai Tony Awards nel loro primo red carpet da futuri genitori. I due attori, legati sentimentalmente dal luglio 2025, hanno condiviso l’evento pubblico mentre aspettano un bambino. Plaza ha commentato di aver sempre desiderato scoprire cosa si prova ad essere genitori, senza ulteriori dettagli sulla gravidanza. La coppia ha scelto di condividere questo momento speciale con il pubblico durante l’evento.

Chris Abbott e Aubrey Plaza hanno posato sorridenti sul red carpet, tenendosi per mano, con l'attrice che, di tanto in tanto, posava il palmo sul pancione in un gesto di tenerezza. La nascita del bambino è attesa per l'autunno ed entrambi gli interpreti si sono detti entusiasti all'idea di mettere su famiglia. Aubrey Plaza ha confermato la gravidanza lo scorso aprile, durante un'ospitata al podcast SmartLess, confessando: «Beh, ho un bambino dentro di me». L'attrice ha poi aggiunto, parlando dell'esperienza della gravidanza: «Sono emozionata. Ho sempre desiderato scoprire di cosa si tratta, sai? Tutta questa faccenda mi sembra davvero interessante». Altrettanto ha fatto Abbott, durante la sua apparizione al programma Today, a maggio, quando si è definito «molto emozionato» e ha ironizzato dicendo che nella sua vita stanno succedendo «troppe cose». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Aubrey Plaza e Chris Abbott, primo red carpet da futuri genitori: «Ho sempre desiderato scoprire cosa si prova»

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Aubrey Plaza, Christopher Abbott Make Red Carpet Debut at Tony Awards | E! News

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