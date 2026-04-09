L'attrice e comica nota per il suo ruolo in The White Lotus è in attesa del suo primo figlio. La notizia è stata annunciata ufficialmente e riguarda il suo rapporto con il compagno, un attore già visto in una serie televisiva. La coppia si trova attualmente in attesa di accogliere il nuovo arrivato.

Aubrey Plaza è incinta: la comica e attrice protagonista di The White Lotus aspetta il primo figlio con il compagno Christopher Abbott, già visto in Girls. Una notizia felice che arriva a poco più di un anno dalla perdita del marito Jeff Baena, scomparso nel gennaio 2025. Aubrey Plaza è incinta, aspetta il primo figlio con il compagno Christopher Abbott. L’attrice partorirà in autunno, come ha confermato una fonte a People: « È stata una bellissima sorpresa dopo un anno così intenso dal punto di vista emotivo, si sentono molto fortunati». La gravidanza, tenuta inizialmente lontana dai riflettori, segna un momento di svolta personale per Plaza, che negli ultimi mesi è tornata gradualmente alla vita pubblica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Aubrey Plaza, comica e attrice protagonista di The White Lotus, aspetta il primo figlio con il compagno Christopher Abbott

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“Sono incinta”. L’attrice italiana aspetta il terzo figlio: l’annuncio con un video emozionanteUna notizia carica di emozione ha iniziato a circolare nelle scorse ore tra i fan di una delle fiction più amate della televisione italiana.

Temi più discussi: La serie animata per adulti di Aubrey Plaza, 'Kevin', ha finalmente il trailer ufficiale e svelato il cast di guest star; Jason Schwartzman diventa Kevin il Cat nella prossima serie animata comica di Prime Video; Aubrey Plaza incinta: la star di The White Lotus aspetta il primo figlio; Kevin: la serie animata di Prime Video ha un cast pazzesco.

Aubrey Plaza sorprende i fan: l’attrice di The White Lotus è incinta, a un anno dalla perdita del maritoDopo un anno turbolento, la star di The White Lotus annuncia l'arrivo del suo primo figlio insieme al compagno Christopher Abbott ... rumors.it

Aubrey Plaza è incinta: la sorpresa dopo il dolore per la morte dell’ex maritoAubrey Plaza aspetta il primo figlio con Christopher Abbott. Una gioia dopo un anno difficile, nascita prevista in autunno. cinemaserietv.it

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“È stata una bellissima sorpresa dopo un anno così intenso dal punto di vista emotivo” fa sapere una fonte vicina alla coppia #AubreyPlaza x.com