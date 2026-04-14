Gli Stati Uniti hanno posizionato quindici navi nello Stretto di Hormuz, bloccando il traffico marittimo nella zona. L’Iran ha risposto con minacce, affermando che i costi saranno elevati per chi agisce contro di loro. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Teheran ha chiesto di avviare negoziati. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con il traffico marittimo che si ferma nel tratto strategico tra il Golfo e l’Oceano.

Roma, 14 aprile 2026 - Donald Trump sfida la comunità internazionale. Da ieri alle 16, ora italiana, lo Stretto di Hormuz è di fatto bloccato. E se il tycoon accusa l’Iran di ricattare il mondo, dall’altra parte sottolinea che è il mondo ad avere bisogno dello Stretto, non gli Stati Uniti. Una partita spinosa, in cui le dichiarazioni del presidente americano, come spesso accade, più che aiutare complicano il quadro. In uno dei suoi consueti post su Truth, Trump ha annunciato il blocco: “Non possiamo permettere all’Iran di ricattare il mondo”, ha scritto, ricordando la scadenza del cessate il fuoco fissata al 21 aprile e avvertendo che, senza un accordo, “non sarà piacevole”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli Usa blindano Hormuz, quindici navi bloccano il traffico. L’Iran: “Rimpiangerete questi prezzi”. Trump: “Teheran ci ha chiamato, vuole negoziare”

L’Iran replica a Trump: «Nessuna ragione per negoziare con lui». L’avvertimento a Cina e Ue: «Niente navi a Hormuz o ci sarà un’escalation» – La direttaNel sedicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, si fanno i conti con l’attacco statunitense sull’isola di Kharg, cioè l’hub più...

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Si parla di: Gli Usa blindano Hormuz, quindici navi bloccano il traffico. L’Iran: Rimpiangerete questi prezzi. Trump: Teheran ci ha chiamato, vuole negoziare; Negoziati Usa-Iran falliti: Hormuz e nucleare congelano la crisi.