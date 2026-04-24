Cnn | gli Usa preparano attacchi per liberare Hormuz Trump | Iran via dai Mondiali? Non ci penso – La diretta

Negli Stati Uniti si preparano operazioni militari per ottenere il controllo dello stretto di Hormuz, mentre il presidente ha dichiarato di non considerare l’ipotesi di escludere l’Iran dai Mondiali di calcio. Nel frattempo, si protrae il 56esimo giorno di conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, con i negoziati di pace tra Teheran e Washington ancora in stallo.

Nel 56esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran continua lo stallo nei negoziati di pace tra Teheran e Washington. Il politologo Robert D. Kaplan spiega che gli iraniani stanno tirando per le lunghe le trattative proprio per mettere in difficoltà Donald Trump, che vorrebbe un accordo rapido. Tanto che secondo la Cnn l’esercito americano è tornato a proporre al presidente americano una serie di opzioni di attacco a obiettivi regionali. Il focus è sulla neutralizzazione delle mine iraniane, delle imbarcazioni d’attacco rapido e delle minacce costiere, per riaprire lo Stretto di Hormuz. Intanto il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato esteso di tre settimane e lo stesso Trump ha detto di non stare pensando all’ esclusione dell’Iran dai Mondiali 2026 in favore dell’Italia.🔗 Leggi su Open.online

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