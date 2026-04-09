Hormuz riapre? L’Iran farà passare 15 navi al giorno Teheran e il piano sul nucleare che smentisce Trump | Non ci fermerà – La diretta

Dopo un periodo di blocco, sembra che ci siano segnali di riapertura nello Stretto di Hormuz, con l’Iran che afferma di consentire il passaggio di circa 15 navi al giorno. Nel frattempo, Teheran ha ribadito che il piano sul nucleare continuerà, contrastando le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti. Al momento, nessuna petroliera o nave di gas ha attraversato lo stretto da quando è stato annunciato il cessate il fuoco.

Nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times citando i dati di Kpler, società di tracciamento di navi globale. Solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo. L’agenzia di stampa iraniana Fars aveva riferito che la Repubblica Islamica aveva sospeso il transito nello stretto in segno di protesta contro gli attacchi israeliani in Libano. Ma nella notte un comunicato dell’ Autorità portuale iraniana ha fatto sapere che «al fine di proteggersi da possibili collisioni con mine, in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie (. 🔗 Leggi su Open.online

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