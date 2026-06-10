Gli Stati Uniti hanno bombardato una petroliera nel Golfo di Oman, accusata di trasportare petrolio verso Teheran. Il presidente americano ha dichiarato che l’attacco è avvenuto ieri e che ne seguiranno altri. La reazione americana è arrivata dopo l’abbattimento di un elicottero Apache. Trump ha affermato di aver voluto una risposta “molto potente”, senza fornire ulteriori dettagli.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran dopo l’abbattimento dell’elicottero Apache. Il presidente degli Usa Donald Trump ha detto che voleva una risposta «molto potente». Le forze americane hanno colpito basi navali, difese aeree e batterie missilistiche. I Pasdaran hanno risposto attaccando due basi Usa in Bahrein e in Giordania, mentre secondo fonti Usa i negoziati continueranno a prescindere dal bombardamento. Intanto secondo il New York Times i negoziati tra le due parti proseguono. Grazie all’iniziativa diplomatica di Witkoff. Il petrolio non cresce di prezzo in mattinata, le Borse non crollano. L'articolo Attaccata petroliera carica sul golfo del Oman: «Cercava di trasportare petrolio a Teheran» Trump: «Li abbiamo attaccati ieri e lo faremo anche oggi» – La diretta proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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