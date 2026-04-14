Una petroliera cinese nel Golfo di Hormuz ha subito un attacco, mentre una nave nel Golfo dell'Oman è stata colpita, secondo fonti ufficiali. Nel frattempo, si discute la possibilità di un nuovo incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e Teheran, mentre il blocco imposto dall’amministrazione statunitense rimane in vigore. La regione appare sempre più instabile, con tensioni che aumentano nelle ultime ore e un fragile cessate il fuoco che sembra già in difficoltà.

La crisi in Medio Oriente entra in una fase cruciale e sempre più instabile. Nelle ultime ore, il fragile cessate il fuoco di due settimane raggiunto tra Washington e Teheran sembra già vacillare. Israele ha continuato i raid in Libano, causando centinaia di vittime, e l’Iran ha denunciato una “grave violazione” della tregua, mentre Hezbollah ha risposto con nuovi lanci di razzi verso il territorio israeliano. Il quadro si complica ulteriormente dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. Le posizioni si sono irrigidite: gli Stati Uniti hanno attivato il blocco navale nello Stretto di Hormuz. Donald Trump ha alzato i toni, avvertendo che le navi iraniane che violeranno lo stop “saranno eliminate”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, petroliera cinese Hormuz sfida il blocco di Trump. Usa-Teheran, possibile un nuovo incontro. Colpita una nave nel golfo dell’Oman

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