Atta o Jones chi è meglio per l' Inter? Pro e contro dei due obiettivi a centrocampo
L'Inter sta valutando due possibili acquisti per il centrocampo, Atta e Jones. La società ha mostrato interesse per il centrocampista inglese del Liverpool, ma non sono ancora stati raggiunti accordi economici. Atta, invece, è un altro obiettivo sul mercato, con pro e contro ancora da analizzare. La differenza tra domanda e offerta per Jones rimane significativa, e si attendono sviluppi nelle trattative.
Da una parte, l'investitura era stata una di quelle importanti, pesanti, quasi rischiose: "Per me Atta è una via di mezzo tra Bellingham e Zidane - ha rivelato il direttore tecnico dell'Udinese, Gianluca Nani -. Pensate che valore gli diamo.". Dall'altra, l'Inter si augura che puntando su Jones del Liverpool il centrocampista inglese possa replicare l'ottimo percorso vissuto da Scott McTominay a Napoli. Un buon giocatore per la Premier League diventato in tempi rapidissimi determinante in Serie A. In ogni caso, e pure oltre il reparto arretrato su cui sono principalmente concentrate le attenzioni degli uomini mercato nerazzurri in questi giorni, comincia a prendere sempre più forma l'impronta della nuova Inter per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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