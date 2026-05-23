L'Inter ha acquistato Jones e Koné, due nuovi centrocampisti, come parte di una riorganizzazione della linea mediana. Le operazioni sono state concluse di recente e sono state ufficializzate dal club. Non sono stati forniti dettagli sui costi o sulle modalità di trasferimento. Si tratta di due arrivi che portano nuove opzioni per la mediana, senza ulteriori comunicazioni ufficiali riguardo alle strategie o alle motivazioni.

Mercato Inter caldissimo: pronti via, in arrivo due colpi di livello a centrocampo! Konè e non solo. Jones, cresce l’interesse per il centrocampista del Liverpool: due club di Premier provano a fare concorrenza all’Inter! Bastoni al Real Madrid? Mourinho può convincere il difensore! C’è un indizio social che può far aprire la trattativa Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Cesena Inter Primavera 2-1, sfuma il sogno Scudetto. Il resoconto del match Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jones e Koné per l’Inter! I nerazzurri rivoluzionano il centrocampo: mosse giuste? L’analisi

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