Nell'ATP 250 di Stoccarda, si sono disputate tre partite mercoledì, sotto la pioggia. Mattia Bellucci ha vinto e si è qualificato ai quarti di finale, dove affronterà Fritz. Sono avanzati anche Bublik e Struff, che hanno superato rispettivamente i loro avversari. La giornata ha visto quindi quattro giocatori passare il turno, con Bellucci che si prepara a sfidare Fritz nel prossimo incontro.

Sono solo tre le partite in questa giornata nell’ATP 250 di Stoccarda. Un mercoledì caratterizzato ancora dalla pioggia e che ha sorriso nuovamente a Mattia Bellucci. Il tennista lombardo, infatti, si è qualificato per i quarti di finale dopo aver sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5 6-7 6-2 dopo due ore e ventinove minuti di gioco. Bellucci attende ora il vincente del match tra l’americano Taylor Fritz e lo spagnolo Martin Landaluce. Una giornata non positiva per i padroni di casa, visto che è arrivata la sconfitta anche di Jan-Lennard Struff. Il tedesco è stato battuto dal kazako Alexander Bublik, testa di serie numero tre, in rimonta con il punteggio di 7-6 3-6 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Stoccarda 2026, Bellucci ai quarti e attende Fritz. Avanti anche Bublik e Struff

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BELLUCCI AI QUARTI! Hanfmann battuto a Stoccarda dopo una battaglia | Highlights e Analisi

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