L’ATP di Stoccarda è iniziato con un buon risultato per un tennista italiano. Durante il primo turno, ha superato il suo avversario in due set. Nel frattempo, un altro giocatore si prepara per affrontare un avversario statunitense nel prossimo incontro. La stagione sull’erba si è aperta con i primi match ufficiali, e tra i partecipanti c’è anche un giovane italiano che ha esordito positivamente.

Si è aperta la stagione sull’erba con i primi tornei in programma questa settimana. Tra questi c’è l’ATP 250 di Stoccarda, che è cominciato bene per i colori azzurri. Infatti quest’oggi è arrivata la vittoria all’esordio di Mattia Bellucci, che ha superato in tre set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero sette, con il punteggio di 6-2 6-7 6-1 in due ore di gioco. Bellucci affronterà ora il vincente della sfida tra il padrone di casa Yannick Hanfmann e l’americano Aleksandar Kovacevic. Giornata da ricordare per il belga Gauthier Onclin, entrato in tabellone da lucky loser dopo la rinuncia di Tommy Paul. Il numero 185 del mondo ha vinto la sua prima partita in un tabellone principale del circuito ATP, superando in due set l’ungherese Fabian Marozsan per 7-6 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Stoccarda 2026, ottimo esordio di Bellucci. Landaluce sfiderà Fritz

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#AtpStoccarda, #Bellucci al 2° turno: Davidovich Fokina ko in tre set #SkySport #SkyTennis x.com

ATP 250 Stoccarda R1: Bellucci batte [7] Davidovich Fokina 6-2, 6-7(5), 6-1 reddit

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