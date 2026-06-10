All’ATP 250 di ‘s-Hertoghenbosch, l’australiano Alex de Minaur si è qualificato per i quarti di finale dopo aver usufruito di un bye nel primo turno. Sono stati completati tutti i match del primo turno, con il giocatore che rappresenta la seconda testa di serie. Nel torneo si sono distinti anche Boogaard, che ha superato le aspettative, e Griekspoor, che ha avanzato nel tabellone principale.

Si sono completati tutti i match del primo turno dell’ATP 250 di ‘s-Hertoghenbosch. C’è già un qualificato per i quarti di finale ed è l’australiano Alex de Minaur, seconda testa di serie e che ha usufruito di un bye all’esordio. Il numero sei del mondo ha sconfitto in due set il qualificato americano Martin Damn con il punteggio di 7-6 7-5 ed attende ora il vincente del derby francese tra Humbert e Bonzi, match che è stato spostato a domani dopo che la pioggia aveva ritardato il programma. Sarà l’ungherese Marton Fucsovics il prossimo avversario di Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero uno. Il magiaro ha sconfitto in rimonta il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6 7-6 7-6 dopo due ore e dieci minuti di gioco. Il tennis polacco si riscatta con la vittoria di Kamil Majchrzak, uscito vincitore da una battaglia con il finlandese Otto Virtanen dopo quasi due ore e mezza per 6-7 6-4 7-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP ‘s-Hertoghenbosch 2026: De Minaur ai quarti di finale. Favola Boogaard, avanti Griekspoor

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