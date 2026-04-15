All’ATP 500 di Barcellona del 2026 si sono verificati diversi eventi significativi. La giornata è stata caratterizzata dal forfait di Carlos Alcaraz, che ha lasciato il torneo prima della conclusione, permettendo a Tomas Machac di approdare direttamente ai quarti di finale. Nel corso della giornata, sono stati eliminati anche altri giocatori, tra cui David de Minaur, mentre Alejandro Jodar ha ottenuto una vittoria importante. La situazione ha generato un certo dibattito tra gli appassionati.

Giornata strana, anzi stranissima, all’ATP 500 di Barcellona per parecchi motivi. Il primo è, chiaramente, quello legato al forfait di Carlos Alcaraz, che abbandona il torneo in corso d’opera e manda il ceco Tomas Machac direttamente ai quarti di finale. Ma ce ne sono tanti altri di fatti da tenere sott’occhio nel torneo catalano. Innanzitutto c’è l’uscita di scena di Alex de Minaur: l’australiano è costretto a salutare il torneo e non approfitta dell’abbandono del numero 2 del mondo. A piazzare il colpo è il serbo Hamad Medjedovic: il giocatore ex pupillo di Novak Djokovic vince per 6-3 6-4. E per la prossima sfida c’è un altro argomento da introdurre.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Barcellona 2026: Jodar avanti nel giorno del forfait di Alcaraz. Esce de Minaur, Borges fa discutere

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