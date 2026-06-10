Atletica oggi la Diamond League Oslo | programma italiani in gara e dove vederla

Oggi, 10 giugno, si tiene la sesta tappa della Diamond League 2026 a Oslo, con l’edizione numero 61 dei Bislett Games. La manifestazione si svolge nella capitale norvegese e vede in gara diversi atleti italiani. La giornata si svolge con diverse discipline di atletica leggera, senza specificare orari o eventi particolari. La competizione può essere seguita tramite canali di streaming ufficiali e trasmissioni televisive dedicate.

Oggi, mercoledì 10 giugno, riparte la Diamond League ad Oslo. La capitale norvegese ospita l’edizione numero 61 dei Bislett Games, sesto appuntamento stagionale del circuito mondiale della Diamond League 2026. L’atletica italiana punta i riflettori su Andy Diaz nel salto triplo maschile. Il primatista nazionale delle Fiamme Gialle, reduce dal successo al Golden Gala con la misura di 17.59 metri, si misurerà con avversari di valore mondiale. Tra i rivali principali ci sono il portoghese Pedro Pablo Pichardo, campione del mondo al debutto all’aperto, e i giamaicani Jordan Scott e Jaydon Hibbert. In pedana sono presenti i primi 5 atleti del ranking mondiale di specialità. 🔗 Leggi su Sportface.it

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