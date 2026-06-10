Atalanta ufficiale l’arrivo di Giuseppe Pompilio in società | è il braccio destro di Giuntoli

Un nuovo dirigente entra a far parte della società di calcio: si tratta di Giuseppe Pompilio, che ricoprirà il ruolo di braccio destro del direttore generale. La sua nomina segue i recenti cambiamenti nella dirigenza dell’Atalanta, avvenuti durante la sessione estiva di mercato. Pompilio si unisce al team con l’obiettivo di supportare le attività di gestione e sviluppo della squadra. La sua presenza si inserisce nel quadro delle modifiche apportate alla struttura organizzativa della società.

I cambiamenti estivi nella dirigenza nerazzurra proseguono. All’arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo segue nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno l’ufficialità dell’ingresso in Atalanta del suo braccio destro, Giuseppe Pompilio, che entra in organigramma societario in qualità di Direttore dei Processi Sportivi. “Dirigente che si è affermato negli anni per capacità, preparazione e competenze manageriali”, scrive la società nella nota del nuovo innesto, che “si occuperà di organizzare, coordinare e ottimizzare tutti i processi legati all’area sportiva”. 48 anni, laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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