Atalanta ufficiale | Giuseppe Pompilio è il nuovo direttore dei processi sportivi

Da calcionews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Atalanta ha annunciato l’ingresso di Giuseppe Pompilio nel ruolo di direttore dei processi sportivi. La nomina è stata ufficializzata dall club, senza ulteriori dettagli sulle sue precedenti esperienze o responsabilità specifiche. Pompilio assume questa posizione all’interno della struttura dirigenziale della squadra, che si occupa di coordinare le questioni legate ai processi sportivi e alle attività correlate. La società non ha comunicato ulteriori informazioni sul suo incarico.

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Nuovo innesto dirigenziale per l’Atalanta: Giuseppe Pompilio nominato direttore dei processi sportivi dei nerazzurri. Le ultimissime. L’ Atalanta prosegue nella sua profonda riorganizzazione interna e ufficializza l’arrivo di Giuseppe Pompilio, nuovo direttore dei processi sportivi del club nerazzurro. Dopo l’annuncio di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo e l’esonero di Raffaele Palladino, la società bergamasca aggiunge un altro tassello chiave alla nuova struttura dirigenziale. Pompilio approda a Bergamo dopo 13 anni di lavoro al fianco di Giuntoli, un legame professionale consolidato che l’Atalanta ha scelto di ricomporre per rafforzare l’area sportiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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