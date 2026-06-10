Atalanta ufficiale | Giuseppe Pompilio è il nuovo direttore dei processi sportivi

Notizia in breve

L’Atalanta ha annunciato l’ingresso di Giuseppe Pompilio nel ruolo di direttore dei processi sportivi. La nomina è stata ufficializzata dall club, senza ulteriori dettagli sulle sue precedenti esperienze o responsabilità specifiche. Pompilio assume questa posizione all’interno della struttura dirigenziale della squadra, che si occupa di coordinare le questioni legate ai processi sportivi e alle attività correlate. La società non ha comunicato ulteriori informazioni sul suo incarico.