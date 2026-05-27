L’Atalanta ha annunciato l’addio del direttore sportivo Tony D’Amico, che ha ricoperto il ruolo per quattro stagioni. La società ha comunicato che al suo posto arriverà un nuovo dirigente. Contestualmente, sono stati annunciati l’ingresso di un nuovo direttore generale e la nomina del nuovo allenatore. La squadra proseguirà la stagione con questi cambiamenti in organico.

L’Atalanta ha ufficializzato la separazione dal direttore sportivo Tony D’Amico dopo quattro stagioni a Bergamo. L’ufficialità della separazione con il ds sancisce l’inizio di una profonda e immediata rifondazione sia societaria sia tecnica in vista della prossima stagione. Atalanta, Tony D’Amico lascia la Dea. La nota ufficiale di oggi ha confermato la conclusione del rapporto con il ds, ringraziato dalle famiglie Percassi e Pagliuca per il lavoro svolto in questi 4 anni. D’Amico, il cui profilo torna sul mercato (sarebbe accostato alla Roma), saluta dopo il settimo posto in classifica. Per sostituirlo, la proprietà avrebbe già scelto l’ex Juve e Napoli Cristiano Giuntoli, pronto a firmare con l’Atalanta nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atalanta, ufficiale l’addio del ds D’Amico: in arrivo Giuntoli e il nuovo allenatore

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