arbitro atalanta juve designato il direttore di gara del match ecco la scelta ufficiale

È stato ufficialmente scelto l’arbitro che dirigerà il match tra l’Atalanta e la Juventus, in programma sabato sera a Bergamo. La designazione è stata comunicata in queste ore, confermando il nome del direttore di gara che si occuperà di gestire l’incontro. La decisione riguarda esclusivamente l’arbitro incaricato, senza ulteriori dettagli sulla composizione della squadra arbitrale o su eventuali variazioni.

di Angelo Ciarletta Arbitro Atalanta Juve, designato il direttore di gara del match in programma sabato sera a Bergamo. Ecco la scelta ufficiale. La Juve si prepara alla sfida d’alta classifica contro l’Atalanta, in programma sabato 11 aprile alle ore 20.45. La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, affidando la direzione della gara a Fabio Maresca.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Dei Giudici, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Zufferli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SPOILER Il Napoli non vincerà lo Scudetto. Se l'arbitro di Atalanta-Napoli, nell'episodio nella foto, non avesse fatto il protagonista, diventando il Var di se stesso, con 3 punti in più in classifica, magari a -4 un pensierino potevamo farlo. A -7 no. E ve lo spiego c - facebook.com facebook