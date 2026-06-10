L'Atalanta sta puntando su Ardon Jashari come possibile sostituto di Ederson, che si trasferirà al Manchester United. La società bergamasca ha avviato trattative con il Milan per ottenere il giocatore, reduce da una stagione complicata con i rossoneri. Jashari sarebbe considerato una soluzione per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Salutato di fatto Ederson, pronto ad accasarsi al Manchester United in vista della prossima stagione, l’Atalanta è pronta a fare in tentativo con il Milan per Ardon Jashari, reduce da una stagione difficile con la maglia del Milan. Ardon Jashari potrebbe finire nel mirino dell’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it Centrocampista classe 2002, lo svizzero ha vissuto un’annata non semplice con il Milan per via di un infortunio giunto in allenamento proprio all’inizio della stagione con il calciatore che ha dovuto saltare i primi mesi del campionato. Arrivato dal Bruges al termine di una trattativa estenuante, il giocatore potrebbe trasferirsi a Bergamo in vista della prossima stagione qualora l’offerta dell’Atalanta dovesse soddisfare le richieste del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Atalanta sempre più convinta di Jashari, è lui il sostituto di Ederson

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