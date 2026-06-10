Il club nerazzurro ha annunciato mercoledì 10 giugno l’ingaggio di un nuovo dirigente. Si tratta di un professionista marchigiano, che ha lavorato come collaboratore di fiducia del direttore sportivo in diverse squadre, tra cui il Carpi, il Napoli e la Juventus. La presentazione ufficiale si è svolta presso la sede del club, in presenza di alcuni membri dello staff e dei rappresentanti della società.

CALCIO. Mercoledì 10 giugno il club nerazzurro ha presentato il dirigente marchigiano d’adozione, già collaboratore stretto del neo ds al Carpi, al Napoli e alla Juventus. Si occuperà anche delle fasi della trattativa sportiva. Dopo Cristiano Giuntoli all’Atalanta arriva Giuseppe Pompilio. Mercoledì 10 giugno il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio del dirigente di Cosenza, ormai marchigiano d’adozione, già braccio destro operativo del nuovo direttore sportivo del club bergamasco. Ufficialmente Pompilio ricoprirà il ruolo di direttore dei processi sportivi e si occuperà di organizzare tutte le procedure legate all’area sportiva. Dal punto di vista operativo, Pompilio è storicamente legato a Giuntoli, con cui ha iniziato a lavorare al Carpi, per poi proseguire col Napoli e la Juventus, e avrà un ruolo anche nelle fasi di trattativa sul calciomercato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta, ecco Pompilio, braccio destro del direttore sportivo Giuntoli

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