associazione degli austriaci a roma un ponte lungo 100 anni

L'Associazione degli Austriaci a Roma ha festeggiato il suo centenario. La cerimonia si è svolta con una cerimonia ufficiale e ha visto la partecipazione di membri storici e rappresentanti istituzionali. L’associazione, attiva da un secolo, si occupa di promuovere la cultura e le relazioni tra Austria e Italia. La celebrazione ha incluso interventi e ricordi sulla storia dell’organizzazione e il suo ruolo nel tempo.

L’Associazione degli Austriaci a Romaha celebrato i suoi primi 100 anni di storia venerdì5 giugnonell’Istituto Storico Austriacodel romano quartiere Parioli. In un affascinante location che incontra la tradizione architettonica austriaca con il monumentale stile romano degli anni ’30, si sono svolti i festeggiamenti: momenti istituzionali sono stati alternati a quelli conviviali e di condivisione. Un luogo raccolto e silenzioso solitamente deputato a studio e ricerca, intellettualmente molto stimolante in virtù anche della presenza delForum Austriaco di Cultura, è diventata una dinamica agorà. Il Forum promuove e valorizza la cultura austriaca con mostre, eventi, festival, proiezioni cinematografiche, concerti e spettacoli teatrali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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