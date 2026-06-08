Locride l’Associazione sfida l’isolamento | serve il ponte con Roma

Notizia in breve

L’Associazione della Locride chiede un ponte tra la regione e Roma per superare l’isolamento. Si propone di migliorare i collegamenti con il Piano Gelsomini Link, che dovrebbe offrire servizi più efficienti ai pendolari. Si richiede inoltre l’intervento dei nuovi sindaci per adottare azioni concrete volte a unificare i comuni e migliorare le infrastrutture di trasporto. La richiesta punta a creare collegamenti più dignitosi e funzionali per le comunità locali.