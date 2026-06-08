Locride l’Associazione sfida l’isolamento | serve il ponte con Roma

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Associazione della Locride chiede un ponte tra la regione e Roma per superare l’isolamento. Si propone di migliorare i collegamenti con il Piano Gelsomini Link, che dovrebbe offrire servizi più efficienti ai pendolari. Si richiede inoltre l’intervento dei nuovi sindaci per adottare azioni concrete volte a unificare i comuni e migliorare le infrastrutture di trasporto. La richiesta punta a creare collegamenti più dignitosi e funzionali per le comunità locali.

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Come può il Piano Gelsomini Link garantire collegamenti dignitosi ai pendolari?. Quali azioni concrete devono intraprendere i nuovi sindaci per unire i comuni?. Perché la frammentazione politica impedisce lo sviluppo economico della Locride?. Chi guiderà la pressione sulle istituzioni centrali per connettere il territorio?.? In Breve Giorgio Imperitura e Vincenzo Maesano promuovono la cooperazione tra le istituzioni locali. Piano Gelsomini Link punta a stabilire collegamenti diretti con Roma Capitale. Comitato Ultima spiaggia ha sostenuto il dibattito sui trasporti nei mesi scorsi. Nuovi sindaci devono integrare le agende locali con gli obiettivi dell'Associazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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